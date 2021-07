Il Paradiso delle Signore 6 | spoiler | Vittorio ritrova Roberto Landi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 23 luglio 2021) Cresce sempre di più l’attesa per la nuova stagione della soap opera Il6, al via da settembre su RaiUno, con nuove puntate che si preannunciano già da ora ricche di colpi di scena. Gli occhi, nei primi episodi, saranno puntati soprattutto suConti, che dovrà fare a meno di sua moglie Marta, ma potrebbe tener conto di un vecchio amico. Stiamo parlando di. Scopriamo qualche anticipazione in più sulla sesta stagione de Il. Il...