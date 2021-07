I testi di Donda di Kanye West sembrano riguardare Kim Kardashian

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : testi Donda

Kanye West è scoppiato in lacrime sul palco al lancio del suo nuovo album dopo essersi esibito con una nuova canzone che parla del suo divorzio da Kim Kardashian ., infatti, includeche parlano dei suoi ultimi due anni. Si è trattato di un periodo molto difficile per la star che ha affrontato la sua separazione dalla Kardashian, un crollo su Twitter ...Di cosa parlano i testi di Donda di Kanye West ? Secondo alcuni sono legati alla sua ex moglie e portano come esempio una canzone precisa ...Il rapper presenterà il suo ultimo progetto discografico durante un listening party al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia.