I Free Vax in piazza a Torino (con argomentazioni deliranti) (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono contro la dittatura sanitaria e associano pericolosamente l'obbligatorietà del Green Pass all'Olocausto: i Free Vax in piazza A poche ore dalla conferenza stampa del Premier Mario Draghi, che ieri sera annunciava l'obbligatorietà del Green Pass per partecipare a grandi eventi o per accedere a bar e ristoranti al chiuso, a Torino è esplosa la protesta dei No Vax, o meglio una loro variante: i Free Vax, coloro che si battono strenuamente per la libertà di scelta, salvo poi affrettarsi a specificare che no, il vaccino loro non lo fanno "non vogliamo essere schiavi del sistema". Circa cinquemila persone si sono ...

