Hellas Verona-Virtus Verona in tv | data | orario e streaming amichevole 2021

Alle 16:30 di sabato 24 luglio l'Hellas Verona sfiderà la Virtus Verona nella cornice del centro sportivo intercomunale di Mezzano. Si tratta del terzo test amichevole del precampionato degli uomini di Eusebio Di Francesco, dopo i successi su Top 22 veronese e Real Vicenza. La partita potrà essere seguita in streaming sui canali social del club scaligero. Sportface.it in alternativa vi proporrà un live testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d'inizio del match.

