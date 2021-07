Green-pass all’interno della Camera dei Deputati: il presidente Fico avvia un’istruttoria sull’utilizzo (Di venerdì 23 luglio 2021) In virtù di quanto approvato ieri dal governo al termine della cabina di regia e del Cdm, viste le misure contenute all’interno del nuovo Dpcm, stamane Roberto Fico, presidente della Camera, ha presentato un’istruttoria al Collegio dei Questori, a proposito dell’utilizzo del ‘Green-pass’, all’interno della Camera dei Deputati. Come dire: ‘la legge è uguale per tutti‘… Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) In virtù di quanto approvato ieri dal governo al terminecabina di regia e del Cdm, viste le misure contenutedel nuovo Dpcm, stamane Roberto, ha presentatoal Collegio dei Questori, a proposito dell’utilizzo del ‘’,dei. Come dire: ‘la legge è uguale per tutti‘… Max L'articolo proviene da Italia Sera.

borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Effetto Green pass per accedere nei locali al chiuso, ed è corsa a prenotare il vaccino - amadesss : RT @RItalia_N: Invasione, in 3 anni sbarchi aumentati del 700%: in 7 mesi 25mila arrivi, tutti senza Green Pass: -