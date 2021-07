Gps prima fascia | elenchi aggiuntivi | chi può inserirsi | aperti a idonei e vincitori straordinario? FAQ

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 23 luglio 2021) Fino al 25 luglio 2021 è possibile presentare istanza per l'inserimento neglidelle Gps di. L'Usr per la Liguria ha prodotto una serie di FAQ, in via di aggiornamento, su chi può, visualizzazione graduatoria, legge 104. L'articolo .