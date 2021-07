Gli italiani e le vacanze, più auto e sempre meno estero: i dati e le previsioni (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 luglio 2021- Come cambiano le abitudini e le preferenze degli italiani rispetto alle vacanze estive? Lo rivelano le ultime statistiche e sondaggi sui viaggi, le previsioni per il 2021 e il confronto con gli anni precedenti. Rispetto alla scorsa estate qualcosa è cambiato, mentre restano attive le precauzioni relative al distanziamento sociale e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, oltre all’acceso confronto sul green pass. L’individuazione di nuove varianti con un più alto tasso di trasmissione sta inoltre mettendo in allerta le strutture ricettive e le persone, che temono un acuirsi delle emergenza. Come ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 luglio 2021- Come cambiano le abitudini e le preferenze deglirispetto alleestive? Lo rivelano le ultime statistiche e sondaggi sui viaggi, leper il 2021 e il confronto con gli anni precedenti. Rispetto alla scorsa estate qualcosa è cambiato, mentre restano attive le precauzioni relative al distanziamento sociale e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, oltre all’acceso confronto sul green pass. L’individuazione di nuove varianti con un più alto tasso di trasmissione sta inoltre mettendo in allerta le strutture ricettive e le persone, che temono un acuirsi delle emergenza. Come ...

