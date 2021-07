E’ morto lo storico Nicola Tranfaglia (Di venerdì 23 luglio 2021) Lo storico Nicola Tranfaglia, autore di studi sulla storia politica e istituzionale del Novecento italiano e specialista di storia del giornalismo, è morto la notte scorsa all’età di 82 anni a Roma. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Fondazione Paolo Muridi, di cui era presidente del comitato scientifico. La famiglia ha precisato all’Adnkronos che il professore Tranfaglia era stato ricoverato circa tre mesi fa nell’ospedale romano Umberto I in seguito ad un’emorragia cerebrale da cui non si era più ripreso. Nato a Napoli il 2 ottobre 1938, Tranfaglia è stato uno ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) Lo, autore di studi sulla storia politica e istituzionale del Novecento italiano e specialista di storia del giornalismo, èla notte scorsa all’età di 82 anni a Roma. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Fondazione Paolo Muridi, di cui era presidente del comitato scientifico. La famiglia ha precisato all’Adnkronos che il professoreera stato ricoverato circa tre mesi fa nell’ospedale romano Umberto I in seguito ad un’emorragia cerebrale da cui non si era più ripreso. Nato a Napoli il 2 ottobre 1938,è stato uno ...

