Dove serve il Green Pass dal 6 agosto | ecco cosa cambia e dove è obbligatorio

A partire dal prossimo 6 agosto 2021 il Green Pass diverrà obbligatorio per una serie di luoghi a rischio assembramento. Quella della certificazione verde è la principale novità del decreto Covid che è stato varato durante il Consiglio dei ministri e annunciato ieri da Mario Draghi. Tra le principali novità, c'è l'obbligatorietà per determinate attività. Vediamole insieme. Le novità del Green Pass "I provvedimenti presi oggi sono importanti: perché introducono l'utilizzo del Green Pass su base estensiva. Il Green Pass non ...

