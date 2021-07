Cospargersi di fango è nulla | rispetto agli stratagemmi del clickbait

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 23 luglio 2021) Mi pare assurgere a valore simbolico la scenetta di Susanna Ohlen, giornalista dell’emittente tedesca Rtl beccata adiprima di collegarsi dalle zone dell’alluvione. Lo stratagemma implica una consapevole necessità di adeguarsi alle aspettative del pubblico, che vuole tutto più autentico, più drammatico e più emozionante. Il paradosso è che, per risultare credibile e vera, la giornalista abbia dovuto imbastire una smaccata falsità, senza la quale la sua presenza immacolata nelle zone alluvionate sarebbe stata percepita come distante dalla realtà dei fatti. E il pubblico è più portato a fidarsi di chi gli parla in condizioni estreme ...