CheBanca! | utile in crescita del 53% a 49 milioni nell’esercizio 2020 21

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) –, banca dedicata alla gestione di risparmio e investimenti del gruppo Mediobanca, ha registrato ricavi in aumento del 13% a 358di euro (con commissioni in rialzo del 24% a 127di euro) e unnetto indel 53% a 49di euro nel bilancio al 30 giugno 2021. In particolare, nel quarto trimestre i ricavi sono cresciuti del 3,4%, con progressi di margine di interesse e commissioni rispettivamente del 2,8% e del 5,9%. Il totale delle masse ha raggiunto i 32,5 miliardi di euro, indel 17,2% rispetto a giugno ...

Advertising

chebanca : Nell’anno fiscale 20/21, masse in gestione a €15,6mld (+25% a/a) e impieghi a €11,1mld (+8,1% a/a) spingono rispett… -

Ultime Notizie dalla rete : CheBanca utile

Borsa Italiana

!, banca dedicata alla gestione di risparmio e investimenti del gruppo Mediobanca , ha ...del 13% a 358 milioni di euro (con commissioni in rialzo del 24% a 127 milioni di euro) e unnetto ...465 consulenti finanziari (+18 nel trimestre; +51 a/a), raccolto nei 12 mesi AUM/AUA per 1,0 mld 107 Filiali! e 98 uffici di Consulenti Finanziari (+13 a/a) Ricavie Cost/Income ...(Teleborsa) - CheBanca!, banca dedicata alla gestione di risparmio e investimenti del gruppo Mediobanca, ha registrato ricavi in aumento del 13% a 358 milioni di euro (con commissioni in rialzo del 24 ...La raccolta netta annuale è pari a 3,7 miliardi ed evidenzia un trend di crescita sui due semestri. La raccolta è in prevalenza composta da gestito e amministrato.