Caso Maro': per Girone interrogatorio di tre ore davanti a pm Roma (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – E' durato circa 3 ore l'interrogatorio a piazzale Clodio del fuciliere di Marina Salvatore Girone, che ha risposto alle domande del pm Erminio Amelio. "Girone ha risposto a tutte le domande e siamo molto soddisfatti dell'atto istruttorio. Ci auguriamo che arrivi presto l'archiviazione, per chiudere una vicenda durata molti anni" affermano i difensori di Girone, gli avvocati Fabio Federico e Michele Cinquepalmi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

