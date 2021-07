Caso Amara, il pg di Cassazione Salvi chiede al Csm il trasferimento di Storari: “Non doveva dare i verbali sulla Loggia Ungheria a Davigo” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il procuratore avvia il procedimento disciplinare contro l’aggiunto di Milano che aveva dato i documenti con le dichiarazioni di Amara sulla presunta Loggia all’ex componente del Csm. E proprio sul magistrato di Mani pulite scrive: “Non poteva ricevere quei documenti, lesi i diritti di Ardita” Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 23 luglio 2021) Il procuratore avvia il procedimento disciplinare contro l’aggiunto di Milano che aveva dato i documenti con le dichiarazioni dipresuntaall’ex componente del Csm. E proprio sul magistrato di Mani pulite scrive: “Non poteva ricevere quei documenti, lesi i diritti di Ardita”

