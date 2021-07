Bezos, più copertura mediatica al suo viaggio spaziale che alla crisi climatica (Di venerdì 23 luglio 2021) Gli undici minuti di andata e ritorno nello spazio di Jeff Bezos hanno ottenuto una copertura mediatica superiore a quella della crisi climatica di tutto il 2020. Lo rivela un’analisi di Media Matter su tre importanti programmi televisivi statunitensi, Good Morning America, This Morning e Today. Il viaggio spaziale ha ricevuto 212 minuti di copertura il 20 luglio, mentre i pericoli del clima sono stati discussi per 267 minuti in totale per tutto lo scorso anno. https://twitter.com/EvlondoCooper/status/1417603055822929921 Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 luglio 2021) Gli undici minuti di andata e ritorno nello spazio di Jeff Bezos hanno ottenuto una copertura mediatica superiore a quella della crisi climatica di tutto il 2020. Lo rivela un’analisi di Media Matter su tre importanti programmi televisivi statunitensi, Good Morning America, This Morning e Today. Il viaggio spaziale ha ricevuto 212 minuti di copertura il 20 luglio, mentre i pericoli del clima sono stati discussi per 267 minuti in totale per tutto lo scorso anno. https://twitter.com/EvlondoCooper/status/1417603055822929921

Ultime Notizie dalla rete : Bezos più Lotta di classe nell'ultimo miglio della logistica La prima parte del volume è però la più recente e racconta del Nord, dove si situa quella che ... fondato sui 12 "precetti" di Jeff Bezos e su una neolingua con tante parole inglesi, come certi idiomi "...

Chi sono i nuovi ricchi protagonisti del rinascimento digitale?La 'livella sociale' post Covid raccontata da Massimo Tortorella ...perso la sfida del digitale e chi ha saputo valorizzare il capitale umano delle idee Da Jeff Bezos ... Non esistono più barriere territoriali perché, proprio grazie all'innovazione tecnologica chiunque ...

