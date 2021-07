Beth Dobbin | la velocista più umile di Tokyo 2020

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 luglio 2021) LaIngleseha amato da sempre l’Atletica, ma lo sport era solo la sua passione mentre si occupava di tutto il resto. Poi lo sport si è trasformato in un’opportunità per poter superare i propri limiti e da quel momentoha vissuto l’Atletica come una sfida da vincere contro gli avversari ma soprattutto contro una parte di se stessa che non credeva che potesse diventare un’atleta professionista. Kevin Durant: “Le prime due sconfitte ci hanno fatto bene”: unache ha lottato per affermarsi La...