Attaccato da un orso per una settimana in una zona disabitata | uomo sopravvive per miracolo

(Di venerdì 23 luglio 2021) Per un interaha dovuto resistere, dentro ad una capanna abbandonata, ai ripetuti attacchi di un enormegrizzly. Quando lo hanno trovato era ferito e ormai stremato Per un’interasi è trovato a dover fronteggiare un enormegrizzly che ha tentato ripetutamente di entrare nella sua capanna. Una situazione che sembra L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

GCappellazz : RT @La7tv: #intanto L'orso ha attaccato violentemente la domatrice alla gamba. Il video riaccende la polemica sullo sfruttamento degli anim… - La7tv : #intanto L'orso ha attaccato violentemente la domatrice alla gamba. Il video riaccende la polemica sullo sfruttamen… - anthos965iclou1 : RT @Lukas__2021: @Since_in_1981 @anthos965iclou1 @IlCommentatore_ FALLO???? ma noooooo......guarda che Saka stava per esser attaccato da un… -

Ultime Notizie dalla rete : Attaccato orso

AGI - Agenzia Italia

Quando lo hanno trovato era ferito e ormai stremato Per un'intera settimana si è trovato a dover fronteggiare un enormegrizzly che ha tentato ripetutamente di entrare nella sua capanna. Una ......la guardia costiera aggiungendo che "i membri dell'equipaggio sono scesi e si sono messi in contatto con l'individuo che aveva bisogno di assistenza medica dopo essere statoda un...Per un intera settimana ha dovuto resistere, dentro ad una capanna abbandonata, ai ripetuti attacchi di un enorme orso grizzly. Quando lo hanno trovato era ferito e ormai stremato ...Per una settimana ha affrontato e resistito agli attacchi di un orso grizzly nel cuore dell’Alaska, in una zona disabitata e sperduta. A salvargli la vita è stato l’equipaggio di un elicottero che sta ...