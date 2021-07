Anna Torv in The Last of Us, un iconico personaggio per l’amata Olivia di Fringe (Di venerdì 23 luglio 2021) La notizia del giorno? Anna Torv in The Last of Us. Dagli Usa arriva la conferma che l’amata Olivia di Fringe vestirà i panni di un iconico personaggio della saga e i fan sono già in delirio. Non solo sarà bellissimo ritrovare l’attrice nell’atteso adattamento HBO ma sarà interessante vederla trasformarsi per prestare il volto e la fisicità a Tess, contrabbandiere sopravvissuta in un mondo post-pandemia. Anna Torv in The Last of Us avrà un ruolo ricorrente al fianco di Pedro Pascal e Bella Ramsey. La ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) La notizia del giorno?in Theof Us. Dagli Usa arriva la conferma chedivestirà i panni di undella saga e i fan sono già in delirio. Non solo sarà bellissimo ritrovare l’attrice nell’atteso adattamento HBO ma sarà interessante vederla trasformarsi per prestare il volto e la fisicità a Tess, contrabbandiere sopravvissuta in un mondo post-pandemia.in Theof Us avrà un ruolo ricorrente al fianco di Pedro Pascal e Bella Ramsey. La ...

