WTA Palermo 2021 | avanti facili Danielle Collins e Shuai Zhang

(Di giovedì 22 luglio 2021) Si è chiuso anche il giovedì di mezzo a, con il WTA 250 siciliano che si allinea completamente ai quarti di finale. Nessuna grande sorpresa oggi, con le tre teste di serie impegnate tuttecon una discretatà. Ma andiamo a vedere le partite nel dettaglio. Per quel che riguarda la numero 1 del seeding, l’americana, serve poco per battere l’australiana Maddison Inglis: 6-4 6-1, un’ora e 20 minuti per riprendersi da un primo parziale pieno di break. Sfiderà l’altra aussie Astra Sharma, settima testa di serie, protagonista di uno dei due match che hanno avuto un grado di ...

La riminese classe 1998 ha infatti raggiunto i quarti di finale prima aldi Losanna, quindi al torneo di, dove per un posto in semifinale affronterà la rumena Ruse, che è reduce però dal ...- In finale all'ITF di Torino prima e poi i quarti al250 di Losanna. E' un mese di luglio da ricordare per Lucia Bronzetti, 22enne riminese di Villa Verucchio, che ha voglia di stupire ...Si è chiuso anche il giovedì di mezzo a Palermo, con il WTA 250 siciliano che si allinea completamente ai quarti di finale. Nessuna grande sorpresa oggi, con le tre teste di serie impegnate tutte avan ...Wta Palermo 2021, programma, orari e ordine di gioco di venerdì 23 luglio: ecco quando gioca Lucia Bronzetti contro la Ruse ...