Windows 10: scoperta una vulnerabilità sui privilegi di amministratore (Di giovedì 22 luglio 2021) Windows 10 è famoso per avere numerose vulnerabilità nascoste, ma questa appena scoperta è davvero fastidiosa e grave È stata scoperta una nuova vulnerabilità in Windows 10 che consente a chiunque di ottenere i privilegi di amministratore. La vulnerabilità è dovuta a un problema con le autorizzazioni di accesso ai file per alcuni di quelli associati al registro di Windows. In particolare, i ricercatori sulla sicurezza hanno dimostrato che chiunque può accedere ai dati archiviati nel file Security Account Manager (SAM) ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 luglio 2021)10 è famoso per avere numerosenascoste, ma questa appenaè davvero fastidiosa e grave È statauna nuovain10 che consente a chiunque di ottenere idi. Laè dovuta a un problema con le autorizzazioni di accesso ai file per alcuni di quelli associati al registro di. In particolare, i ricercatori sulla sicurezza hanno dimostrato che chiunque può accedere ai dati archiviati nel file Security Account Manager (SAM) ...

Advertising

Asgard_Hydra : Scoperta falla Windows 10 e 11: permessi da amministratore per chiunque - - togone76 : RT @HDblog: Scoperta falla Windows 10 e 11: permessi da amministratore per chiunque - HDblog : Scoperta falla Windows 10 e 11: permessi da amministratore per chiunque - gigibeltrame : Scoperta falla Windows 10 e 11: permessi da amministratore per chiunque #digilosofia - AdrianVelascoS : RT @puntotweet: Windows 11: scoperta la prima vulnerabilità -