Vaccini | un bene più grande

(Di giovedì 22 luglio 2021) Non amo i, ma mi sono vaccinato. Per i miei figli. E soprattutto per uno di essi. Per Giorgio Maria che ha la sindrome di down e che in questa pandemia sta rischiando grosso perché è più ...

Il Fatto Quotidiano

Richeldi e i dati come quelli di ottobre 2020: 'Usiamo il green Pass' Richeldi lo ha spiegato: ... siamo poco distanti dall'incidenza dello scorso ottobre, quando i vaccini non erano ancora ...

Richeldi: "Il green pass è un obbligo indiretto, ma non è certamente subdolo, abbiamo dati simili a quelli di ottobre 2020, perciò usiamolo" ...