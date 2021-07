Uomini e Donne | scontro tra Federica e Simone | Belen è un’ombra

Leggi su ck12

(Di giovedì 22 luglio 2021)Lombardi si è scontrata conBolognesi l’exRodriguez è come se fossesul rapporto tra i due.scrive una lettera aparlando di(Foto dal web)I due ex partecipanti del trovo over sonoLombardi eBolognesi, i due sono una coppia ufficiale ormai da qualche mese. La donna ha dichiarato cheRodriguez èche aleggia sul loro ...