Traffico Roma del 22-07-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 luglio 2021) LuceverdeBentrovati io nuovo aggiornamento da Simona Cerchiara migliorato ilnella zona compresa tra Piazza della Repubblica e piazza Barberini in precedenza ha penalizzato da una manifestazione circolazione ora Invia di normalizzazione complessivamente i pochi i disagi in questo momento vicino al Verano in via Della Lega Lombarda attenzione un incidente sulla Casilina Inter sulall’altezza del raccordoanche a causa di lavori sulla Pontina si rallenta versotra Spinaceto e il raccordo anulare sulla via Nomentana tra Porta Pia e via dei Villini iniziati oggi i lavori ...