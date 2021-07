Retroscena TPI: se Gualtieri diventa sindaco di Roma, Conte punta al suo seggio in parlamento (Di giovedì 22 luglio 2021) Simul stabunt vel simul cadent: insieme staranno oppure insieme cadranno. La locuzione latina si attaglia perfettamente ai destini personali e politici di Enrico Letta e Giuseppe Conte. La cronaca degli ultimi giorni è piena di “amorevoli scambi” tra i due leader: dalla gentile mediazione del Pd sulla prescrizione al ribadito sostegno dell’avvocato del popolo al ddl Zan. La madre di tutte le battaglie sarà, però, Roma. “Conte è perfettamente consapevole che la sindaca Raggi uscirà di scena dopo il primo turno”, spiegano dal Movimento 5 Stelle. L’importante è che lo faccia con un bel bottino di voti, diciamo intorno al 20%. A quel punto ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) Simul stabunt vel simul cadent: insieme staranno oppure insieme cadranno. La locuzione latina si attaglia perfettamente ai destini personali e politici di Enrico Letta e Giuseppe. La cronaca degli ultimi giorni è piena di “amorevoli scambi” tra i due leader: dalla gentile mediazione del Pd sulla prescrizione al ribadito sostegno dell’avvocato del popolo al ddl Zan. La madre di tutte le battaglie sarà, però,. “è perfettamente consapevole che la sindaca Raggi uscirà di scena dopo il primo turno”, spiegano dal Movimento 5 Stelle. L’importante è che lo faccia con un bel bottino di voti, diciamo intorno al 20%. A quel punto ...

