Reti locali | cablate e wireless nelle scuole | scadenza domande 14 settembre Manuale di candidatura

Avviso pubblico PON per la realizzazione di Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. All'avviso possono partecipare le scuole statali e i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Scadenza domande 14 settembre.

