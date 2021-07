Nuova Zelanda-Corea del Sud 1-0: Wood batte i Coreani (Di giovedì 22 luglio 2021) Oggi 22 Luglio 2021 nello Stadio Kashima alle ore 10:00 si è disputata la gara Nuova Zelanda-Corea del Sud di Tokyo 2020. Per la prima volta assoluta nella sua storia la Nazionale della Nuova Zelanda conquista la vittoria. Si è dovuto sudare fino alla metà del secondo tempo ma grazie a Wood sono arrivati i tre punti. Per la squadra della Corea del Sud non si poteva cominciare peggio di così. Honduras-Romania 0-1: Elvin Oliva regala la vittoria agli avversari Nuova Zelanda-Corea del Sud: le formazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 luglio 2021) Oggi 22 Luglio 2021 nello Stadio Kashima alle ore 10:00 si è disputata la garadel Sud di Tokyo 2020. Per la prima volta assoluta nella sua storia la Nazionale dellaconquista la vittoria. Si è dovuto sudare fino alla metà del secondo tempo ma grazie asono arrivati i tre punti. Per la squadra delladel Sud non si poteva cominciare peggio di così. Honduras-Romania 0-1: Elvin Oliva regala la vittoria agli avversaridel Sud: le formazioni ...

Advertising

GabrieleFigini : RT @fdragoni: Secondo il #FMI Italia e la Nuova Zelanda viaggiano al 94% del proprio PIL potenziale. Dal 2008 il #PIL della seconda è cresc… - OA_Sport : Quali sono le squadre favorite per i tornei di Rugby a 7 per le Olimpiadi? Scopriamolo insieme - alexcobra11 : Comunque l'esordio olimpico ha mostrato tante sorprese come le sconfitte di Francia, Argentina e Corea del Sud cont… - ClitoRider : RT @fdragoni: Secondo il #FMI Italia e la Nuova Zelanda viaggiano al 94% del proprio PIL potenziale. Dal 2008 il #PIL della seconda è cresc… - anna30048679 : RT @fdragoni: Secondo il #FMI Italia e la Nuova Zelanda viaggiano al 94% del proprio PIL potenziale. Dal 2008 il #PIL della seconda è cresc… -