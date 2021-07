Numeri maglia away Juve: c’è il 3 di Chiellini. Rinnovo imminente? (Di giovedì 22 luglio 2021) La Juve ha svelato i Numeri delle maglie in commercio presso lo store. C’è anche quella di Giorgio Chiellini La Juve ha svelato i Numeri delle nuove maglie away per la stagione 2021/22 dei giocatori di movimento messe già in commercio sullo store online ufficiale. Tra questi ci sono i giocatori rientrati dai prestiti come De Sciglio (2), Pellegrini (17), Pjaca (20) e Rugani (24). E soprattutto c’è la maglia numero 3 del capitano Giorgio Chiellini, attualmente svincolato. Che sia un indizio chiaro sul Rinnovo ormai ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Laha svelato idelle maglie in commercio presso lo store. C’è anche quella di GiorgioLaha svelato idelle nuove maglieper la stagione 2021/22 dei giocatori di movimento messe già in commercio sullo store online ufficiale. Tra questi ci sono i giocatori rientrati dai prestiti come De Sciglio (2), Pellegrini (17), Pjaca (20) e Rugani (24). E soprattutto c’è lanumero 3 del capitano Giorgio, attualmente svincolato. Che sia un indizio chiaro sulormai ...

gilnar76 : Numeri maglia away Juve: c’è il 3 di Chiellini. Rinnovo imminente? #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - DanyRoss70 : RT @Maumunno: #Juventus: i numeri di maglia dei giocatori rientrati dai prestiti ???? @junews24com 2 #DeSciglio 17 #Pellegrini 20 #Pjaca… - junews24com : Numeri maglia away Juve: c'è il 3 di Chiellini. Rinnovo imminente? - - Maumunno : #Juventus: i numeri di maglia dei giocatori rientrati dai prestiti ???? @junews24com 2 #DeSciglio 17 #Pellegrini 20 #Pjaca 24 #Rugani - il_kondor : @frankneapolitan @sscnapoli @KappaItalia @Acqua_Lete @MSC_Crociere @ADeLaurentiis il problema non è l’acqua, ma pro… -