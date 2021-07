Incidente a Capri, precipita un minibus: morto l'autista, 19 feriti (Di giovedì 22 luglio 2021) Il bus di linea precipitato a Capri è caduto da un’altezza di alcuni metri, rompendo la barriera di protezione della strada: è accaduto nella zona della spiaggia libera di Marina Grande. Sul posto... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 luglio 2021) Il bus di lineato aè caduto da un’altezza di alcuni metri, rompendo la barriera di protezione della strada: è accaduto nella zona della spiaggia libera di Marina Grande. Sul posto...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una persona è deceduta in seguito all'incidente del minibus precipitato a Capri. Secondo quanto accertato dalla Pol… - SkyTG24 : A #Capri un minibus è precipitato ed è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica. Ci sono dei f… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - AAndreafusco1 : RT @mauro_crescenzo: Incidente a Capri, bus di linea precipita a Marina Grande: morto l'autista, due feriti gravi tra i 19 passeggeri https… - mauro_crescenzo : Incidente a Capri, bus di linea precipita a Marina Grande: morto l'autista, due feriti gravi tra i 19 passeggeri… -