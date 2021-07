In caso di connessione lenta con TIM, WindTre, Fastweb e gli altri (Di giovedì 22 luglio 2021) Per stabilire se la velocità di internet è bassa davvero e non sia solo una sensazione di connessione lenta, è importante, prima di tutto, fare una verifica sulla propria connessione dal PC di casa. Abbiamo visto come fare questo in due articoli simili, uno che spiega come fare un test di velocità sull'ADSL e l'altro per capire come fare la verifica della reale velocita di connessione internet; dopo aver fatto i vari test e verifiche, si potranno confrontare i valori rilevati con quelli che erano promessi nel contratto sottoscritto con il nostro provider internet: TIM, Fastweb, Infostrada, Vodafone o ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 22 luglio 2021) Per stabilire se la velocità di internet è bassa davvero e non sia solo una sensazione di, è importante, prima di tutto, fare una verifica sulla propriadal PC di casa. Abbiamo visto come fare questo in due articoli simili, uno che spiega come fare un test di velocità sull'ADSL e l'altro per capire come fare la verifica della reale velocita diinternet; dopo aver fatto i vari test e verifiche, si potranno confrontare i valori rilevati con quelli che erano promessi nel contratto sottoscritto con il nostro provider internet: TIM,, Infostrada, Vodafone o ...

