Il calcio inglese in tackle contro i No vax: due dosi di vaccino obbligatorie per i giocatori della Premier League (e per i tifosi) (Di giovedì 22 luglio 2021) Due dosi di vaccino obbligatorie per tutti i giocatori di tutte e venti le squadre della Premier League: lo ha deciso la Football Association (FA), la Federcalcio inglese, stabilendo che entro il primo di ottobre 2021 tutti giocatori e i componenti dello staff delle squadre della Premier League dovranno obbligatoriamente aver ricevuto entrambe le dosi (è prevista una proroga di due settimane per chi il primo ottobre avrà ricevuto una sola dose di ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) Duediper tutti idi tutte e venti le squadre: lo ha deciso la Football Association (FA), la Feder, stabilendo che entro il primo di ottobre 2021 tuttie i componenti dello staff delle squadredovranno obbligatoriamente aver ricevuto entrambe le(è prevista una proroga di due settimane per chi il primo ottobre avrà ricevuto una sola dose di ...

