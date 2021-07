I Magnifici 7, il programma dedicato ai Sacramenti su Tv2000 (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA – Torna su Tv2000 ‘I Magnifici 7’, programma di prima serata in sette puntate, in onda dal 21 luglio il mercoledì alle 21.40. Un viaggio-spettacolo nel cuore del cristianesimo e nella storia di tante famiglie italiane. Condotto da Michele La Ginestra e con la partecipazione di don Andrea Cavallini, direttore dell’Ufficio catechistico della Diocesi di Roma. Ogni puntata ha come argomento uno dei sette Sacramenti della Chiesa Cattolica e il suo riflesso nelle vite delle persone. Tra gli ospiti: Francesca Fialdini, Elisa Fuksas, Francesco Giorgino, Eugenio Campagna in arte ‘Comete’, Flavio Insinna, Emanuela Aureli e ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA – Torna su‘I7’,di prima serata in sette puntate, in onda dal 21 luglio il mercoledì alle 21.40. Un viaggio-spettacolo nel cuore del cristianesimo e nella storia di tante famiglie italiane. Condotto da Michele La Ginestra e con la partecipazione di don Andrea Cavallini, direttore dell’Ufficio catechistico della Diocesi di Roma. Ogni puntata ha come argomento uno dei settedella Chiesa Cattolica e il suo riflesso nelle vite delle persone. Tra gli ospiti: Francesca Fialdini, Elisa Fuksas, Francesco Giorgino, Eugenio Campagna in arte ‘Comete’, Flavio Insinna, Emanuela Aureli e ...

