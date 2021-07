Giustizia, la riforma Cartabia slitta in aula Camera al 30 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) La riforma del processo penale, attesa in aula alla Camera domani, slitta a venerdì 30 luglio. Lo ha annunciato il vicepresidente dell'assemblea Ettore Rosato, comunicando gli esiti della conferenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Ladel processo penale, attesa inalladomani,a venerdì 30. Lo ha annunciato il vicepresidente dell'assemblea Ettore Rosato, comunicando gli esiti della conferenza ...

Advertising

ilfoglio_it : In quale altro paese del mondo è consentito che due magistrati in carica come Gratteri e De Raho possano mettersi a… - davidefaraone : Sono circa 1000 gli emendamenti alla riforma del processo penale che il M5S ha depositato in commissione giustizia… - davidefaraone : Ho firmato i Referendum per una giustizia giusta al banchetto del Partito Radicale. Credo che in Parlamento, con la… - LanataSilvio : RT @OGiannino: Viva Giuliano Pisapia, da sempre motore di una sinistra competente e garantista in materia di giustizia. Ascoltando una part… - simonaumberta : RT @OGiannino: Viva Giuliano Pisapia, da sempre motore di una sinistra competente e garantista in materia di giustizia. Ascoltando una part… -