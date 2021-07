Genshin Impact: arriva Aloy di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 22 luglio 2021) Genshin Impact accoglie la Cacciatrice di Nora, ovvero Aloy di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, all’interno del roster di combattenti.. Genshin Impact si prepara ad accogliere Aloy da Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West attraverso un evento cross-over veramente particolare, che vedrà l’eroina di Sony e ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 22 luglio 2021)accoglie la Cacciatrice di Nora, ovverodi, all’interno del roster di combattenti..si prepara ad accoglieredaattraverso un evento cross-over veramente particolare, che vedrà l’eroina di Sony e ...

Advertising

Helav98 : Chiamatemi quando inizieranno a uscire i thread su personaggi di altri videogiochi sorteggiati nei vari elementi di… - kookhiraeth : non io che non gioco a genshin impact praticamente dall’evento di xiao perché il mio pc è diventato troppo lento ?? - marcodLipa : Aloy in arrivò su genshin Impact!! Sto amando!! - Tech_Gaming_it : Genshin Impact: Annunciato l'arrivo di Aloy di Horizon - razielarisen : CROSSOVER? NON FATEMI SOGNARE QUELLO CHE HO DETTO MESI E MESI FA, CHE PRIMA O POI CI TROVIAMO GENSHIN IMPACT × PER… -