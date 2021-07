G20 | tensione a Napoli | da antagonisti lancio oggetti contro la polizia

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Momenti disi sono avuti poco fa all’ arrivo del corteo degli– in corso ail G20 – in piazza Bovio. La testa del corteo ha cercato di spostarsi verso via Depretis, con l’obiettivo di raggiungere piazza Municipio e di qui entrare facilmente nella zona rossa. Lali ha fronteggiati con un doppio cordone di agenti del reparto mobile in assetto antisommossa, che avevano alle spalle furgoni cellulari messi di traverso sulla carreggiata. Dai manifestanti sono stati lanciate buste d’acqua, sacchetti ...

... blocco dei binari e di piazza Garibaldi Napoli è una polveriera, le istituzioni imparino a gestire lasociale si rischia esplosione Napoli blindata per il, lungomare off limits per tre ...Ma la rapida escalation dinel settore informatica tra Washington e Pechino, allarma gli ... Già nel 2015, ilaveva notato che 'nessun paese dovrebbe condurre o sostenere il furto di ...Momenti di tensione all' arrivo del corteo degli antagonisti - in corso a Napoli contro il G20 - in piazza Bovio. La testa del corteo ha cercato di spostarsi verso via Depretis, ...ROMA, 22 LUG - "E' vitale che resistiamo alla tentazione di ricostruire le nostre economie sul modello pre-pandemia. Il Covid-19 ci ha offerto una possibilità di immaginare nuovi e migliori modi di or ...