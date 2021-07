Fiere: Ieg pronta a ripartire in piena sicurezza con green pass e servizio Safe Travel (Di giovedì 22 luglio 2021) Ieg-Italian Exhibition Group Spa, dopo aver messo a punto per prima in Italia il protocollo Safe Business ad aprile 2020 e avervi dato seguito con numerose iniziative mirate alla sicurezza sanitaria, ora aggiunge ulteriori elementi per garantire persone e aziende presenti in fiera. Dal prossimo mese di settembre, con l’obiettivo di tutelare aziende, visitatori, fornitori e dipendenti, sarà richiesto il ‘green pass’ (o titolo equivalente) a tutti coloro che accederanno in fiera durante lo svolgimento delle manifestazioni espositive. Le prime Fiere per le quali sarà necessario saranno il Macfrut a Rimini e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021) Ieg-Italian Exhibition Group Spa, dopo aver messo a punto per prima in Italia il protocolloBusiness ad aprile 2020 e avervi dato seguito con numerose iniziative mirate allasanitaria, ora aggiunge ulteriori elementi per garantire persone e aziende presenti in fiera. Dal prossimo mese di settembre, con l’obiettivo di tutelare aziende, visitatori, fornitori e dipendenti, sarà richiesto il ‘’ (o titolo equivalente) a tutti coloro che accederanno in fiera durante lo svolgimento delle manifestazioni espositive. Le primeper le quali sarà necessario saranno il Macfrut a Rimini e ...

