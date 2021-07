e-Commerce | Ai e Chatbot | é ' conversare' il nuovo trend del commercio online 3

(Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - "Ma attenzione: ungenera valore quando è in grado di rispondere in modo sempre più efficace alle richieste degli utenti ed è in grado di farlo se la sua knowledge base è costantemente aggiornata da unTrainer umano, che affianca l'intelligenza artificiale nel processo di apprendimento" avverte Chiara Arlati, Cmo di LiveHelp, la prima Suite di Digital Customer Care Omnicanale italiana. Arlati rileva infine che "nel 2020 solo il 36% dei brand erano dotato di unper finalità di assistenza o per scopi commerciali. Il mercato dell'Intelligenza Artificiale in Italia ha raggiunto i 300 milioni di euro nello ...

Che si tratti di un e-commerce o di un negozio vetrina della propria azienda, la sicurezza e la protezione dei propri dati ... Strumenti come chatbot, video ... oggi sale al 40% la fetta di utenti che preferisce chatbot all'uomo quando chiede assistenza ... per ingaggiare i propri clienti in una logica molto più vicina a quella delle realtà di e-commerce ... "Conversare". E' questa la parola d'ordine del nuovo corso del commercio via internet, un trend che gli esperti di marketing del futuro hanno ribattezzato "commercio conversazionale". Whatsapp, chatbot ... "Ma attenzione: un chatbot genera valore quando è in grado di rispondere in modo sempre più efficace alle richieste degli utenti ed è in grado di farlo se la sua knowledge base è costantemente aggiornata da un Trainer umano, che affianca l'intelligenza artificiale nel processo di apprendimento" avverte Chiara Arlati, Cmo di LiveHelp, la prima Suite di Digital Customer Care Omnicanale italiana.