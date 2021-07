Draghi: «Appello a non vaccinarsi è appello a morire». E annuncia la fiducia sulla riforma della giustizia (Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente del consiglio, Mario Draghi, ha illustrato oggi le nuove misure contro la pandemia di Covid. «Di scuola, lavoro e trasporti ci occuperemo la prossima settimana» Leggi su corriere (Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente del consiglio, Mario, ha illustrato oggi le nuove misure contro la pandemia di Covid. «Di scuola, lavoro e trasporti ci occuperemo la prossima settimana»

RobertoBurioni : “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, o a fare morire gli altri.” (Mario Draghi) - FBiasin : #Draghi: 'L'appello a non vaccinarsi e un appello a morire'. Direi che è stato abbastanza chiaro. - pietroraffa : #Draghi:'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto'. Dedicato a… - _mmerli : RT @RobertoBurioni: “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, o a fare morire gli altri.” (Mario Draghi) - susanna769 : RT @pietroraffa: #Draghi:'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto'. Dedicato a quei le… -