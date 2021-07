Cagliari | Pereiro trattiene Nandez | «Lo aspetto | è importante per noi»

(Di giovedì 22 luglio 2021) Gastoncerca di trattenere, che sembra vicino all’Inter: ecco le parole del centrocampista delGastonha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Pejo. Le parole anche su, vicino all’Inter. NAINGGOLAN – «E’ un giocatore, se torna saremo contenti». ISPIRAZIONE – «Mi piace molto Ilicic e il suo modo di giocare perchè è libero di spostarsi a destra e sinistra».E GODIN – «Ora sono in vacanza e tornano nei prossimi giorni. Lì aspettiamo perchè sono giocatori importanti per la squadra». LE PAROLE SU ...

Gastonha presentato così la nuova stagione del, guidata da Leonardo Semplici, rilasciando un'intervista tramite una conferenza stampa presso Pejo, sede del ritiro isolano. Il ..."La scorsa - ha dettodal ritiro di Peio, in Trentino - è stata una stagione difficile per me, ma adesso ricomincia tutto da capo e ho voglia di far bene e fare un grande campionato". Anche ...Nandez è un nome caldissimo sull'asse Inter-Cagliari, dove è sempre forte anche Nainggolan: Pereiro parla di entrambi in conferenza stampa.L'Inter continua a lavorare per portare Nandez del Cagliari a Milano, ma Pereiro è stato chiaro in conferenza stampa: i rossoblu necessitano di calciatori come lui ...