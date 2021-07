(Di venerdì 23 luglio 2021) …Sergio Mattarella, Andreina de Tomassi, Massimo Boldi, Daniel Radcliffe, Miki del Prete, Erika Blanc, Paolo Costa, Edoardo Bennato, Michele Plastino, Roberto Amen, Michele Emiliano, Laura Garavini, Monica Lewinsky,Tacchinardi, Alessandro Agostini, Walter Gargano, Mattia Aversa, Gabriele Ganeto, Stefano Patriarca, Giacomo Boero… Oggi 23 luglio compiono gli anni:, ex calciatore, allenatore;, giornalista; Andreina de Tomassi, giornalista; Franco Giraudo, ex calciatore, allenatore; Franca Lumachi, attrice, doppiatrice; Matilde Callari Galli, antropologa; Richard Rogers, ...

luigidimaio : 73 anni di @beppe_grillo. Più di 40 anni di carriera artistica. 12 anni di @Mov5Stelle. E c’è ancora tanta strada d… - acffiorentina : Buon compleanno, @joaquinarte ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - WeCinema : Nato nella città eterna, ha carisma e fascino da vendere. Si è aggiudicato il #DavidDiDonatello per il miglior atto… - KINGVZAYN : @suuunliam buon compleanno ?? - gsymlzz : tanti auguri a quest’uomo fantastico che oggi compie 39 anni, buon compleanno paul, meriti il mondo <33 -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Cagliari Calcio

Aquardens! Quest'anno per il suoAquardens ha fatto le cose in grande! Appuntamento sabato 24 luglio per festeggiare nove anni di Aquardens, in stile 'Broadway' con gran ...In pochi ricorderanno Leonardo DiCaprio inMr. Grape. Eppure grazie a quella pellicola, nella quale recitava anche Johnny Depp, riuscì ad affrancarsi dal piccolo schermo e si guadagnò la prima nomination agli Oscar della sua ...Buon compleanno Giancarlo Oddi, Frank Cimini, Alessio Cerci… …Sergio Mattarella, Andreina de Tomassi, Massimo Boldi, Daniel Radcliffe, Miki del ...Il buongiorno ai lettori lo porge la bellissima Alessandra Valenza, che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri dai famigliari e dagli amici. LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura ...