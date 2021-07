Bce, Lagarde: “Prosegue ripresa ma incertezza per variante Delta”. Il video (Di giovedì 22 luglio 2021) Bce, Lagarde: “Prosegue ripresa ma incertezza per variante Delta” Roma, 22 lug. (askanews) – Prosegue la ripresa nell’area euro ma la pandemia continua a gettare un’ombra sul futuro ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, al termine del Consiglio direttivo, confermando ancora una volta la decisione della Banca centrale di mantenere i tassi di interesse ai minimi storici. “La ripresa dell’economia della zona euro è sulla buona strada. Sempre più persone si stanno vaccinando e le restrizioni sono state ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 luglio 2021) Bce,: “maper” Roma, 22 lug. (askanews) –lanell’area euro ma la pandemia continua a gettare un’ombra sul futuro ha detto la presidente della Bce, Christine, al termine del Consiglio direttivo, confermando ancora una volta la decisione della Banca centrale di mantenere i tassi di interesse ai minimi storici. “Ladell’economia della zona euro è sulla buona strada. Sempre più persone si stanno vaccinando e le restrizioni sono state ...

