Amichevole Sampdoria-Castiglione 11-0 | pioggia di gol anche oggi | Torregrossa fa tris

(Di giovedì 22 luglio 2021) Larga vittoria dellanell’odierna contro il, che si impone per 11 reti a 0. A prendersi maggiormente la scena,con il suonel secondo tempo. Doppiettal’eterno Quagliarella e per Gabbiadini nel primo tempo, nella seconda metà, un’atra doppietta da segnalare, quella di Caprari.p.t. (4-2-3-1): Audero; Depaoli, Ferrari, Murillo, Augello; Thorsby, Silva; Candreva, Gabbiadini, Verre; Quagliarella.s.t. (4-2-3-1):Ravaglia; Léris, Trimboli, Rocha, Murru; Askildsen, Yepes Laut; La Gumina, ...

Le pagelle di Sampdoria-Castiglione 11-1, match valido come amichevole del precampionato 2021. A Temù i doriani vincono e convincono contro una formazione di Eccellenza del mantovano: in gol Quagliarella. Secondo test per la Sampdoria di Roberto D'Aversa, che dopo aver lavorato in mattinata tra palestra e campo sotto il cielo grigio del centro sportivo di Temù, nel pomeriggio, alle ore 17.30, ha affrontato il Castiglione.