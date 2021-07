“Afferrare una stella” | un racconto dedicato a Mattarella | Bennato e Jagger

(Di giovedì 22 luglio 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Domani il presidente della Repubblica Sergiocompie 80 anni. Non potevamo perciò non dedicargli il nostrouna” attraverso aneddoti ed elementi della sua vita. Ci siamo ispirati infine alle canzoni di Edoardoe Mickche compiono gli anni in questa settimana. Stava finendo di aggiustare l’orlo di un paio pantaloni quando si rese conto di quale fosse la realtà. Angela aveva capito quanto fosse impossibileunadopo, a suo dire, averla quasi ...

Advertising

giuliaoout : Quando l'oscurità ti avvolge, c'è sempre una mano da afferrare proprio lì vicino a te. - GammaStereoRoma : Edoardo Bennato - Afferrare una stella - williban : RT @PercheCazzo: #vaccinazioni Visto che una grande fetta di utenti continua a non capire l’importanza del vaccino, magari con una spiegazi… - hunterxxlll : RT @PercheCazzo: #vaccinazioni Visto che una grande fetta di utenti continua a non capire l’importanza del vaccino, magari con una spiegazi… - Lupiock : Io che cerco di afferrare una gioia... #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Afferrare una

Metropolitan Magazine Italia

... adpesi, armi, valigie; a maneggiare, manipolare, condurre per mano, tendere la mano per soccorrere o essere soccorsi. La vecchiaia èmano che si chiude, si rinserra nel pugno, si ...... del canto che canta la vita che scorre, che fugge, che non si lascia. E proprio per questo, il canto serba un retrogusto amaro, quasiconsapevolezza della propria caducità, di quanto ...Questa puntata di StoryLine intitolata afferrare una stella è dedicata al presidente Mattarella con le canzoni di Bennato e Mick Jagger ...Una raccolta di plastica e spazzatura è in programma giovedì 22 luglio 2021 sulla spiaggia di Grisolia a cura dell'associazione Plastic Free.