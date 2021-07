Zingaretti | effetto Gravina? Non personalizzare | ma virus circola

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “Non bisogna in alcun modo, ma le parole erano riferite a quello che è accaduto in quei giorni di festa per la vittoria degli Europei.” “L’aumento dei contagi dimostra che ilancora e l’unica cosa che ci aiuta è il vaccino. Quindi il calo dei contagi prima dipendeva dalle giuste misure di contenimento. Ora dobbiamo concentrarci a vaccinare più persone possibili”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola, intervenuto questa mattina su RaiNews24, ha replicato a chi gli chiedeva un commento sulle dichiarazioni del suo assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, che ha descritto ...

RomaDailyNews

' I casi sono ancora destinati ad aumentare per l'del calo di tensione in occasione dei ... Le parole dicontro Salvini Cavalcando la polemica politica, alimentata da alcuni esponenti ...Il presidente della Regione Lazio Nicolaè preoccupato e insiste sulla campagna di vaccinazione: 'Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave - denuncia il governatore - e il prezzo da ...Oltre 2000 casi in più di Coronavirus in poco più di una settimana. Una curva dei contagi che dai 2078 casi positivi dell’ 11 luglio è arrivata ai 4140 dell’ ultimo aggiornamento di martedì 20 luglio, ...“Stiamo pagando l'effetto Gravina, ma senza complicazioni negli ospedali”, dice l'assessore regionale Alessandro D'Amato. Questa mattina consegna delle benemerenze ai sanitari di Laziocrea ...