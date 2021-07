Università, frequenza Collegi di merito: online il bando Inps per 597 borse di studio (Di mercoledì 21 luglio 2021) È stato pubblicato il nuovo bando Inps che mette a disposizione dei figli dei dipendenti e dei pensionati pubblici 597 borse di studio per la copertura parziale o totale delle rette dei 52 Collegi Universitari di merito riconosciuti dal ministero dell’Università e della Ricerca e rappresentati dalla Conferenza dei Collegi Universitari di merito (CCUM). Il bando, che scade il 10 agosto 2021, prevede, a seconda del reddito ISEE, contributi fino a un massimo di 12mila euro per il prossimo anno accademico. Queste ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) È stato pubblicato il nuovoche mette a disposizione dei figli dei dipendenti e dei pensionati pubblici 597diper la copertura parziale o totale delle rette dei 52Universitari diriconosciuti dal ministero dell’e della Ricerca e rappresentati dalla Conferenza deiUniversitari di(CCUM). Il, che scade il 10 agosto 2021, prevede, a seconda del reddito ISEE, contributi fino a un massimo di 12mila euro per il prossimo anno accademico. Queste ...

