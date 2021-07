Un pallone con una faccia gigante volteggia su Tokyo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il pallone Masayume nel cielo di Tokyo (foto: Kaneda Kozo /Masayume)Mentre gli occhi del mondo sono puntati sul Giappone e sulle Olimpiadi (rimandate, criticate, in bilico) che partiranno venerdì 23 luglio, nel cielo di Tokyo sono apparsi altri due occhi scrutatori. Appartengono a un volto gigante, stampato in bianco e nero su un pallone aerostatico, che si è sollevato a sorpresa nel parco Yoyogi creando un effetto tra l’onirico e l’inquietante, un po’ come successo a Roma con il Ponte Farnese. Si tratta di un’installazione dal titolo Masayume (“sogno profetico”), sviluppata da un team di artisti ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 luglio 2021) IlMasayume nel cielo di(foto: Kaneda Kozo /Masayume)Mentre gli occhi del mondo sono puntati sul Giappone e sulle Olimpiadi (rimandate, criticate, in bilico) che partiranno venerdì 23 luglio, nel cielo disono apparsi altri due occhi scrutatori. Appartengono a un volto, stampato in bianco e nero su unaerostatico, che si è sollevato a sorpresa nel parco Yoyogi creando un effetto tra l’onirico e l’inquietante, un po’ come successo a Roma con il Ponte Farnese. Si tratta di un’installazione dal titolo Masayume (“sogno profetico”), sviluppata da un team di artisti ...

