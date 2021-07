Twitter ha lanciato una versione di prova del rinnovato TweetDeck (Di mercoledì 21 luglio 2021) (foto: via Twitter)Twitter ha annunciato il lancio di una versione di prova del nuovo TweetDeck, la dashboard per la gestione degli account rivolta a utenti esperti. Questo rinnovamento dell’applicazione potrebbe anche essere a pagamento, stando a quanto sosteneva Bloomberg a inizio anno. Nel tweet con cui il social ha annunciato la novità è specificato che si tratta un’anteprima in fase di test e che sarà disponibile per alcune persone “selezionate casualmente” provenienti da Stati Uniti, Canada e Australia. Secondo un post di Kayvon Beykpour, a capo della sezione prodotto di Twitter, la ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 luglio 2021) (foto: viaha annunciato il lancio di unadidel nuovo, la dashboard per la gestione degli account rivolta a utenti esperti. Questo rinnovamento dell’applicazione potrebbe anche essere a pagamento, stando a quanto sosteneva Bloomberg a inizio anno. Nel tweet con cui il social ha annunciato la novità è specificato che si tratta un’anteprima in fase di test e che sarà disponibile per alcune persone “selezionate casualmente” provenienti da Stati Uniti, Canada e Australia. Secondo un post di Kayvon Beykpour, a capo della sezione prodotto di, la ...

Advertising

LuciaAgostini2 : RT @sara_turetta: ?? A causa di un grave ascesso alla bocca il micio non mangiava da giorni. È gravemente denutrito. Non sappiamo se c'è la… - CosaInTendenza : ?????? #NuovoHashtag ?????? Oggi nelle Tendenze Italia un nuovo hashtag #vaccinati_e_contenti lanciato da @MPSkino ?? co… - viviromatv : Metti una sera a Cinecittà World le voci che tengono compagnia, che la fanno discutere o semplicemente divertire: è… - TechDataItalia : Con il team della Channel Academy, Tech Data ha lanciato un nuovo incentivo per rendere divertente la formazione IT… - TechDataASItaly : Con il team della Channel Academy, Tech Data ha lanciato un nuovo incentivo per rendere divertente la formazione IT… -