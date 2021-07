Tutto confermato: Dalbert al Cagliari (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come avevamo anticipato i giorni scorsi, adesso è anche ufficiale: Dalbert è un nuovo giocatore del Cagliari. Arriva dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’annuncio è arrivato dallo stesso club sardo. Questo il comunicato: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Inter del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dalbert Henrique Chagas Estevao che arriva in rossoblù in prestito sino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto. Nato a Barra Mansa, comune dello stato di Rio de Janeiro, l’8 settembre 1993, ha militato nelle giovanili del Fluminense e del Flamengo, due tra i ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come avevamo anticipato i giorni scorsi, adesso è anche ufficiale:è un nuovo giocatore del. Arriva dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’annuncio è arrivato dallo stesso club sardo. Questo il comunicato: “IlCalcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Inter del diritto alle prestazioni sportive del calciatoreHenrique Chagas Estevao che arriva in rossoblù in prestito sino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto. Nato a Barra Mansa, comune dello stato di Rio de Janeiro, l’8 settembre 1993, ha militato nelle giovanili del Fluminense e del Flamengo, due tra i ...

