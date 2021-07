Tommaso Zorzi: “Matteo Salvini mi fa pena” (Di giovedì 22 luglio 2021) Tommaso Zorzi in questi giorni si è scagliato apertamente contro Matteo Salvini ed il partito della Lega. “Da ieri mi gira il c**o perché ho saputo che hanno presentato 1000 emendamenti al DDL Zan, ma volevo soffermarmi sulla Lega che è quella che ha presentato oltre 700 emendamenti. Dietro le prese di posizione della Lega penso ci sia qualcosa di molto torbido – che non voglio neanche scoprire o sapere – perché sennò non si spiegano certe cose, non è possibile”. E ancora: “La Lega porta avanti i valori della famiglia tradizionale, della famiglia cristiana, ma è capitanata da Matteo ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 luglio 2021)in questi giorni si è scagliato apertamente controed il partito della Lega. “Da ieri mi gira il c**o perché ho saputo che hanno presentato 1000 emendamenti al DDL Zan, ma volevo soffermarmi sulla Lega che è quella che ha presentato oltre 700 emendamenti. Dietro le prese di posizione della Lega penso ci sia qualcosa di molto torbido – che non voglio neanche scoprire o sapere – perché sennò non si spiegano certe cose, non è possibile”. E ancora: “La Lega porta avanti i valori della famiglia tradizionale, della famiglia cristiana, ma è capitanata da...

