Pensioni anticipate 2022 | l’Inps frena su Quota 41

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il tema delleè ancora particolarmente dibattuto perché è alta la posta in palio: sì deve discutere infatti del futuro dei lavoratori che, a partire dall’1 gennaioquando100 sarà definitamente cancellata, dovranno capire tempi e modalità per poter lasciare il mondo del lavoro. La Corte dei Conti si è già espressa in merito alle varie proposte attualmente da valutare, indicando la41 proposta dai Sindacati come troppo onerosa. Adesso arriva anche, attraverso la relazione ufficiale sul 2020 che ci siamo lasciati alle spalle, ...

Sono numerose leper gli uomini: quasi 80mila per oltre 2400 euro medi. Per le donne le, quelle di importo più alto, sono 44.204 per 1.609 euro medi.Tali valori si riferiscono alledi vecchiaia - compresi i prepensionamenti per il fondodei lavoratori dipendenti (FPLD) e gli assegni sociali - alle, a quelle ...Ecco le ultime news su Quota 41 per andare in pensione anticipata. L'Inps la dichiara troppo onerosa: cosa succederà?Sono 389.924 gli Italiani che hanno percepito nel primo semestre del 2021 la loro prima pensione, con un importo medio alla decorrenza di 1.154,54 euro. Di questo nuovo contingente, la gran parte sono ...