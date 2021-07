Olimpiadi | ex ct Berruto | ‘a Egonu onore planetario | aberrante dividerci’

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) – Paolaportabandiera olimpica è “una notizia meravigliosa per mille ragioni, che solo qualcuno non ha capito cosa rappresenti: che ci si riesca a polarizzare anche su questo è una delle aberrazioni che il nostro paese continua a proporre”. Lo dice all’Adnkronos l’ex ct della nazionale maschile, Mauro, oggi responsabile Sport della segreteria del Pd di Enrico Letta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

OlbiaNotizie

Ospite dell'incontro Mauro, ex allenatore della nazionale maschile di pallavolo con cui ha ottenuto il bronzo alledi Londra nel 2012, nominato da Enrico Letta responsabile sport ...Ne parliamo oggi con Mauro, già Ct della Nazionale di pallavolo maschile, ex amministratore ... Questepossono segnare, anche psicologicamente, un momento di riscatto e rilancio? Nel ..."Paola è stata scelta dal Cio per una cosa che va ben oltre il nostro paese -prosegue Berruto-. Portare la bandiera olimpica è un riconoscimento planetario a una ragazza straord ...Venerdi, il 23 di luglio, a Tokyo, avranno inizio le Olimpiadi. Questa volta, a causa della pandemia, con un anno di ritardo di un anno rispetto alla rigorosa cadenza quadriennale, che contraddistingu ...