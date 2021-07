“No Vax, No Drink”. Locale chiuso per chi non è vaccinato: “Non voglio richiudere per colpa loro” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Stanno ricevendo una valanga di insulti e minacce ma loro non indietreggiano di un millimetro. In attesa che il Governo ufficializzi le modalità di utilizzo del green pass c’è già chi si è portato avanti negando l’accesso nei propri locali a chi sceglie di non vaccinarsi. “No vax, no Drink“, questo comunica alla propria clientela ad esempio un’enoteca di Palermo. «Siamo da sempre aperti a tutti i generi, a tutte le età, ai cani, agli unicorni e agli hobbit – si legge in un post sulla pagina Facebook dell’attività commerciale – ma da oggi NO VAX, NO Drink. Vi chiederemo la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione. (anche la prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Stanno ricevendo una valanga di insulti e minacce manon indietreggiano di un millimetro. In attesa che il Governo ufficializzi le modalità di utilizzo del green pass c’è già chi si è portato avanti negando l’accesso nei propri locali a chi sceglie di non vaccinarsi. “No vax, no“, questo comunica alla propria clientela ad esempio un’enoteca di Palermo. «Siamo da sempre aperti a tutti i generi, a tutte le età, ai cani, agli unicorni e agli hobbit – si legge in un post sulla pagina Facebook dell’attività commerciale – ma da oggi NO VAX, NO. Vi chiederemo la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione. (anche la prima ...

Advertising

Agenzia_Italia : 'No Vax No Drink', la campagna della titolare di una enoteca minacciata - fanpage : Nell'enoteca palermitana si entra solo se vaccinati o con tampone negativo - CorriereCitta : “No Vax, No Drink”. Locale chiuso per chi non è vaccinato: “Non voglio richiudere per colpa loro” - VaniaDelli : RT @Domenico_p6: No Vax No Drink La titolare è già mio idolo. #novax #vaccinatevi #vaccini - GermanaGea : RT @Domenico_p6: No Vax No Drink La titolare è già mio idolo. #novax #vaccinatevi #vaccini -